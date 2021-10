Genova – Secondo giorno di sciopero da parte dei lavoratori delle riparazioni navali che da ieri stanno manifestando contro la riforma delle pensioni.

Anche questa mattina, come era già successo ieri, i lavoratori hanno presidiato il Varco delle Grazie per poi partire in corteo verso piazza De Ferrari, attraversando via San Lorenzo.

Come ha spiegato Luca Marenco, coordinatore Fiom, i lavoratori delle riparazioni navali sono preoccupati per l’innalzamento dell’età lavorativa e chiedono una riforma capace di garantire uscite anticipate.