Genova – Un decesso e 91 nuovi contagi mentre continuano a salire i ricoveri in ospedale.

Questa la situazione dell’andamento pandemico in Liguria nelle ultime 24 ore, fotografata dal quotidiano bollettino regionale.

I nuovi contagi da Covid-19 sono 91, emersi a fronte di 3.274 tamponi molecolari e 9.539 test antigenici rapidi.

Salgono i ricoveri in ospedale, 88, 3 in più rispetto a ieri, mentre sono 10 i pazienti ricoverati in Terapia Intensiva.

Nelle ultime 24 ore si deve purtroppo registrare un decesso. Si tratta di un uomo di 84 anni deceduto lo scorso 31 ottobre all’ospedale Galliera di Genova.

Di seguito il dettaglio dei nuovi contagi suddiviso per provincia:

– IMPERIA (Asl 1): 23

– SAVONA (Asl 2): 3

– GENOVA (Asl 3): 24

– CHIAVARI E TIGULLIO (Asl 4): 26

– LA SPEZIA (Asl 5): 14

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1