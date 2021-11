Genova – Incidente senza gravi conseguenze questa mattina in via Alpini d’Italia, a Genova.

Per cause ancora da chiarire un furgone che stava percorrendo la strada in direzione levante ha tamponato una moto che lo precedeva all’altezza della stazione Marittima

Nell’impatto il mezzo a due ruote è rimasto incastrato nel paraurti del veicolo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi del caso e nelle prossime ore si occuperanno di ricostruire la dinamica dell’accaduto.