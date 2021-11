Genova – I lavori per la ricostruzione della ruota panoramica davanti alla stazione di Brignole proseguono a ritmo spedito ma continua il fuoco di sbarramento dei sindacati dei lavoratori del trasporto pubblico contro l’idea dello spostamento dal Porto Antico.

“Siamo sinceramente preoccupati e decisamente contrari rispetto alla decisione del Comune di Genova che sposterà la ruota panoramica dal Porto Antico a Brignole innescando una serie di disagi per i lavoratori di AMT di cui l’amministrazione comunale non si rende conto”, spiega Santo Pugliese, segretario regionale della FIT CISL “Intanto c’è un problema di sicurezza con i mezzi che devono far manovra: in questo senso sottolineiamo il fatto che si dovrà regolamentare bene l’accesso a quella zona dove sono oggi ci sono gli autisti di AMT: non basta una segnaletica sulla strada, altrimenti rischia di regnare il caos e creare problemi di sicurezza per tutti . Seconda questione: dove finiranno i mezzi extra urbani che oggi sono in sosta prima di partire ? Ovviamente saranno spostati ma dove ? E cosa comporta questo per i lavoratori? Non accettiamo questa decisione presa senza tenere in minima considerazione i lavoratori di AMT”, conclude Pugliese