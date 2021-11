Genova – Ancora un corteo di manifestanti no Green pass nel centro di Genova e ancora disagi per la viabilità.

Prosegue, con una lenta ma costante diminuzione del numero dei partecipanti, la mobiliazione no Green pass nel capoluogo ligure.

Complice anche il forte vento e le temperature decisamente meno “invitanti”, il corteo è apparso meno “numeroso” delle passate edizioni.

I manifestanti hanno percorso via Cadorna, via XX settembre, piazza De Ferrari, via San Lorenzo per poi arrivare a Caricamento e fino nella zona di Calata Marinetta.

Intorno alle 20 il corteo si è sciolto con il sollievo degli automobilisti imbottigliati nel traffico.

(foto Archivio)