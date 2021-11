La Spezia – Ha raggiunto la straordinaria età di 110 anni e resta la donna più anziana della Liguria. Ines Sommovigo Majoli è stata festeggiata per il traguardi ed ha invitato tutti a vaccinarsi per combattere il covid che l’ha colpita e che ha rischiato di ucciderla.

Nonna Ines ha affrontato e sconfitto le epidemie più gravi della storia recente (la Spagnola del 1918, la Sars del 2002 e il Covid 19 ed è una delle ultime donne ancora in vita ad aver votato al referendum costituzionale del 2 giugno 1946 per decidere se l’Italia doveva restare una Monarchia o diventare, come fu, una Repubblica.

Una salute invidiabile e tanti familiari che si sono stretti attorno a lei nel giorno dei festeggiamenti davvero straordinari.

(foto Instagram)