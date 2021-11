La Spezia – Si sono trovati all’improvviso un cinghiale davanti e nel tentativo di evitarlo si sono ribaltati con l’auto. Brutta avventura fortunatamente a lieto fine per due persone che percorrevano in auto, la scorsa notte, la zona della Biassa Vecchia alla Spezia.

Improvvisamente un grosse esemplare di cinghiale si è lanciato in mezzo alla strada forse spaventato per il rumore o per le luci dell’auto e il conducente, nel tentativo di evitarlo, ha eseguito una manovra di emergenze finendo però per ribaltarsi con l’auto.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del soccorso e dei vigili del fuoco che hanno aiutato i due ad uscire dall’auto e poi li hanno trasferiti in ospedale per gli accertamenti del caso.

Il cinghiale è invece sparito tra la boscaglia e non è chiaro se sia stato urtato o meno.

Un incidente che, ancora una volta, richiama l’attenzione sul problema dell’aumento eccessivo di grossi animali nelle vicinanze e all’interno dei centri abitati.

Una convivenza difficile per chi coltiva ma anche per chi circola in auto e ancora di più in moto o scooter.