Ventimiglia (Imperia) – Sono partite questa mattina le operazioni di recupero del corpo del migrante morto mentre attraversava la zona del Passo della morte, a Ventimiglia.

L’avvistamento nella tarda serata di ieri.

Questa mattina le operazioni di recupero da parte dei Vigili del Fuoco e il riconoscimento del corpo.

Secondo quanto finora ricostruito, il corpo, ritrovato in avanzato stato di decomposizione, sarebbe di un uomo che ha tentato di attraversare il costone montuoso per superare il confine verso la Francia ma sarebbe morto per le conseguenze di una caduta.