Lavagna – Restano gravi, all’ospedale San Martino di Genova, le condizioni dell’uomo travolto ieri pomeriggio mentre percorreva piazza Cordeviola a bordo di un monopattino elettrico.

Per cause ancora da accertare il mezzo e il suo conducente sono stati investiti da un’auto in transito e che si è fermato subito dopo l’impatto che ha scagliato a terra l’uomo.

La persona sul monopattino ha riportato gravi ferite alla testa e al volto e un grave trauma addominale.

Subito soccorso dal 118, l’uomo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Genova dove i medici hanno attribuito il codice rosso, il più grave.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Sembra che il ferito non indossasse il casco al momento dell’incidente ma saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a chiarire ogni dubbio.

Si tratta dell’ennesimo grave incidente che vede coinvolta una persona a bordo di un monopattino elettrico ed un episodio che scatena nuovamente la discussione sulla regolamentazione di questo tipo di nuovi mezzi “smart” che non nascono per percorrere le stesse strade dei veicoli a motore ma che sempre più spesso sfrecciano nei centri abitati e lungo strade ad alta densità di traffico.