Genova – E’ stato fermato dopo aver percorso la Sopraelevata con la motrice di un tir e quando si è visto contestare la guida in stato di ebbrezza, ha tentato di scappare a piedi percorrendo la strada a ritroso.

E’ accaduto ieri sera quando gli uomini della Locale hanno fermato l’uomo alla guida della motrice all’uscita della Sopraelevata in piazza Cavour.

Il veicolo circolava senza targa e mostrando quella di prova. L’uomo alla guida, un 36enne, si è mostrato evidentemente ubriaco per questo gli agenti della locale hanno deciso di sottoporlo all’alcol test che ha dato esito di 1.63 grammi per litro di sangue, tasso nella fascia di rischio maggiore.

Terminate le prove il 36enne, per non farsi fotosegnalare, ha deciso di fuggire a piedi in Sopraelevata.

Subito gli agenti lo hanno rincorso e fermato. Il 36enne è stato trasferito negli uffici di piazza Ortiz dove è stato multato e denunciato per guida in stato di ebbrezza e per resistenza a pubblico ufficiale.

La motrice è stata trainata nel deposito della Locale.