Genova – Tamponamento questa sera in corso Gastaldi, a Genova.

Qui, per cause che saranno chiarite in seguito, due auto che viaggiavano in direzione del centro cittadino si sono violentemente urtate.

Sul posto stanno intervenendo i soccorsi sanitari e gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Locale.

Il traffico in direzione di Brignole risulta fortemente rallentato.

Notizia in aggiornamento