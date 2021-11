Genova – Sorpreso a vendere dosi di crack in piazza Aprosio, nel cuore del quartiere di Sestri Ponente.

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un cittadino di origini senegalesi di 30anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli investigatori del Commissariato Sestri, sempre attivi nel contrastare il fenomeno dello spaccio attraverso servizi mirati, hanno visto il 30enne, ben conosciuto per i suoi precedenti specifici, attendere un “cliente” e consegnargli poi un involucro in cambio del denaro.

Subito fermati, si è appurato che l’involucro conteneva una dose di crack e che le due banconote da 20 euro consegnate erano il corrispettivo dell’acquisto del momento e quello della serata precedente per l’analogo “prodotto”.

L’uomo sarà processato per direttissima questa mattina e l’acquirente è stato segnalato amministrativamente.