Casella – Vigili del fuoco di Busalla sono intervenuti sulla strada fra Renesso e Casella per un autoarticolato che, sbagliando strada, si è trovato incastrato in un tornante.

Grazie all’autogru sono riusciti a riposizionarlo sulla strada e farlo proseguire.

Il fenomeno, in continua crescita in Liguria, rende evidenti le difficoltà dei trasportatori nel raggiungere le località previste per il carico e scarico delle merci.

Spesso bloccati da code per lavori scelgono percorsi alternativi pur di arrivare in tempo e spesso i navigatori GPS non sono tarati adeguatamente a scegliere solo strade percorribili anche da grossi automezzi.