Genova – La Casetta di Babbo Natale e Santa in persona saranno presenti, mercoledì 8 dicembre in piazza Tazzoli, nel quartiere di Sestri Ponente

Dalle ore 14.30 Babbo Natale aspetta i bambini in piazza per la consegna delle letterine e per una foto con il personaggio più amato dai più piccoli.

Un momento dolce e magico, che rimarrà impresso nei ricordi di tutti i partecipanti.

Un evento ideato dagli oltre 60 esercenti che hanno scelto di partecipare all’iniziativa.