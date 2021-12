Albisola – Ancora un incidente sulle autostrade della Liguria e ancora caos per il traffico e disagi per automobilisti e auto trasportatori. Un incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 9, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, nel tratto compreso tra Albisola e Savona in direzione ponente. Ben 4 le auto coinvolte in prossimità di uno scambio di carreggiata per lavori, all’interno della galleria Pasasco.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e della polizia stradale e dei Vigili del Fuoco e il traffico si è bloccato facendo registrare sino a 10 chilometri di coda.

Caos che si è registrato anche in direzione Genova con 5 km di coda.

I disagi, ormai consueti, si sono registrati anche sulla A12 Genova – Livorno dove cantieri e lavori provocano coda tra Rapallo e Genova e tra Nervi e Recco in direzione levante.

Code anche sull’Autostrada A26 Voltri Gravellonta Toce tra Voltri e Ovada in entrame le direzioni.