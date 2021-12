Genova – “Ben 21 dei 22 pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva della Liguria non sono vaccinati, ulteriore dimostrazione del fatto che i vaccini siano l’unica arma a nostra dimostrazione per sconfiggere il Covid 19″. A ribadire il dato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che sottolinea così la sconcertante evidenza dei numeri rispetto alle campagne di disinformazione che continuano a circolare sui social.

Nel commentare i dati del bollettino sanitario regionale, con 486 nuovi contagi e nessuna nuova vittima, il presidente di Regione Liguria chiarisce che “nonostante una circolazione del virus sostenuta, migliora la situazione negli ospedali della Liguria”.

“Per fortuna – precisa Toti – la maggior parte dei liguri ha aderito alla campagna vaccinale, che prosegue senza sosta: nelle ultime 24 ore sono state 6.542 le dosi di vaccino somministrate, e da lunedì a ieri sono state almeno 1000 le prime dosi somministrate ogni giorno, per un totale di 8511 in sei giorni. Un dato in crescita rispetto alla settimana precedente, e che fa ben sperare per il futuro”.

“Per quanto riguarda le dosi booster invece, sono 216.762 quelle somministrate complessivamente, di cui 60.955 dal 29 novembre al 4 dicembre: anche in questo caso si tratta di un dato in crescita rispetto a quello dei giorni precedenti – spiega Toti – Buoni anche i dati per quanto riguarda le prenotazioni delle terze dosi: nel complesso sono 417.124, quasi 10mila in più di ieri. Di queste, 16.333 riguardano la fascia 18-39 anni, 91.147 la fascia 40 – 59, 148.573 quella 60 – 80 e 81.305 la fascia over 80”.