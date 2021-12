Genova – Un nuovo defibrillatore, utile in caso di arresto cardiaco per infarto o attacchi di cuore, in piazza Galileo Ferraris, nel quartiere di Marassi.

L’istallazione del presidio salvavita è avvenuto nel pomeriggio e sulle pagine Facebook del quartiere la notizia è stata accompagnata da alcune discussioni piuttosto accese.

C’è chi ha paura che verrà rubato ma anche chi considera inutile l’istallazione dell’apparecchio perché solo una persona addestrata potrebbe usarlo.

Non è così. I defibrillatori di nuova generazione hanno una modalità di utilizzo semplicissima e contengono nella custodia tutte le informazioni necessarie e una guida rapida per immagini che aiuta anche il più inesperto all’uso “corretto”.

E’ certamente meglio se, ad usarlo, è un tecnico specializzato ma in caso di emergenza è fondamentale provare comunque a utilizzarlo in caso di reale emergenza poichè salva letteralmente la vita a chi è in arresto cardiaco e, senza intervento immediato, muore.

