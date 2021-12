Genova – Un laboratorio di merci contraffatte è stato scoperto dagli agenti della Polizia Locale e dagli uomini della Guardia di Finanza nel centro storico di Genova.

I controlli delle forze dell’ordine per combattere il fenomeno della contraffazione hanno portato alla scoperta di deposito in un edificio al civico 1 di vico Primo dello Scalo dove erano già stati segnalati magazzini e laboratori di merce contraffatta.

Durante l’appostamento, all’esterno dell’abitazione, sono stati sentiti rumori delle macchine da cucire.

Insospettiti, gli agenti sono entrati nell’appartamento dove hanno trovato un uomo già noto ai militari.

L’uomo non è stato in grado di esibire alcun documento relativo alla provenienza delle merci.

Considerata la flagranza di reato per contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, per introduzione nello stato di prodotti falsi e per ricettazione e ritenendo che nell’appartamento fossero nascosti oggetti contraffatti, gli operatori sono entrati con l’uomo e hanno perquisito l’appartamento.

Questo ha permesso di scoprire 3.634 pezzi tra etichette, capi d’abbigliamento e accessori con i marchi di famose case di moda tutti contraffatti, cinque macchine da cucire e 27 rocchetti di filo colorato.

Tutta la merce è stata sequestrata.