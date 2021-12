Genova – Paura la scorsa notte in via della Cella, a Sampierdarena, per l’incendio che ha riguardato un appartamento all’ultimo piano.

Le fiamme, per cause ancora in via di accertamento, si sono propagate nel vano d’ingresso della casa.

La proprietaria dell’appartamento è riuscita a mettersi in salvo mentre sul posto sono arrivate due squadre dei Vigili del Fuoco che, subito, hanno evacuato gli altri sei appartamenti dello stabile poi hanno lavorato per spegnere l’incendio.

L’appartamento è stato danneggiato dal fumo.

Sul posto è intervenuto anche il carro aria per la sostituzione degli apparecchi autoprotettori delle vie respiratorie.