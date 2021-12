Genova – Nuova mattinata all’insegna delle code e dei disagi sulla rete autostradale attorno al capoluogo ligure. Code e rallentamenti tornano ad essere l’incubo per automobilisti e trasportatori.

Coda viene segnalata sulla A7 Genova – Milano tra Bolzaneto e Busalla in direzione Nord per una serie di cantieri che da mesi sono aperti in quel tratto.

Coda e disagi anche in direzione Genova, sempre sulla A7 tra Bolzaneto e l’allacciamento tra la A7 e la A10 Genova – Ventimiglia e sempre a causa di lavori.

Coda anche sull’Autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Pegli e l’allacciamento con la A7 Genova Milano per traffico intenso.

Coda di 2 km sempre sulla A10 tra Celle Ligure e Savona per lavori.

Disagi anche sull’Autostrada A12 Genova – Livorno tra Genova Est e l’allacciamento con la A10 e la A7 per cantieri.

Coda sulla A12 anche nel tratto tra Rapallo e Recco in direzione Genova per un cantiere.

Disagi e code anche sull’Autostrada A26 Voltri Gravellona Toce tra il bivio A26 e la diramazione A7 Milano Genova e Masone, in direzione Genova