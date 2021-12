La Spezia – Sciopero con presidio, mercoledì 15 dicembre in via Vittorio Veneto, davanti all’ospedale S. Andrea dei medici e degli infermieri del sindacato Nursind.

La protesta è stata organizzata a La Spezia per manifestare e ribadire la richiesta di assunzioni in numero adeguato e a tempo indeterminato e la necessaria valorizzazione dei lavoratori.

In una nota Nursind La Spezia spiega le motivazioni della protesta:

“Stanchi, svalorizzati e insufficienti. E’ passato un anno dalla scorsa manifestazione in cui infermieri e medici chiedevano assunzioni in ASL 5 perché la sanità spezzina era seriamente in pericolo – si legge nella nota Nursind – Non avendo avuto ad oggi alcuna modificazione della situazione se non in difetto, avendo dovuto sopperire a tutte le assenze di vario titolo comprese le sospensioni per le vaccinazioni senza alcuna sostituzione concreta se non assunzioni a tempo determinato che non danno alcuna risposta alla carenza organica, i

sindacati più rappresentativi dei medici e degli infermieri Nursind – sindacato infermieristico ed Anaao – sindacato dei medici ospedalieri, scenderanno nuovamente in piazza il 15 dicembre”.

I sindacati dicono: “basta allo sfruttamento del personale che si ritrova moltissime ore non pagate e ferie non godute a discapito della propria vita familiare”.

La nota Nursind prosegue con altre rivendicazioni:

“Basta al demansionamento perché in carenza di personale specialistico veniamo impiegati in attività improprie. Gli infermieri diventano OSS e controllano i Green pass e i medici di reparto prenotano le visite e somministrano vaccini.

Basta con lo svilimento perché mai coinvolti e spesso neppure informati su decisioni che poi ricadono sulle nostre spalle.

Basta con la demotivazione e l’offesa verso il nostro lavoro quando con i progetti re-start ci si chiede di aumentare le prestazioni fino all’80% in più , senza personale.

Basta umiliazione quando si lavora in ambienti angusti e poco dignitosi per noi e principalmente per i pazienti

In questo panorama la nostra Responsabilità come Medici e Infermieri non cambia,

anzi aumenta in maniera proporzionale alle carenze alle disfunzioni organizzative e alle decisioni sbagliate”.