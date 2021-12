Genova – Al via oggi, in tutta la Liguria, le vaccinazioni per i bambini nella fascia di età tra i cinque e gli 11 anni. Speciali centri di vaccinazione sono stati allestiti per ricevere i piccoli pazienti accompagnati dai genitori e che saranno accolti da pediatri pronti a chiarire ogni dubbio dei genitori e a fornire tutte le informazioni necessarie.

Sono stati allestiti ingressi e spazi dedicati per cercare di rendere più “a misura di bambino” i centri vaccinali dedicati.

Ieri sono arrivate le 36mila dosi di vaccino pediatrico destinate alle Asl della Liguria e all’ospedale Gaslini, 6.000 per ognuna.

L’obiettivo dichiarato è quello di raggiungere almeno il 50% dei bambini vaccinati e al momento sono 4.421 i prenotati e sono così suddivisi:

292 in Asl1,

826 in Asl2,

2.531 in Asl3,

349 in Asl4,

423 in Asl5

Numeri ancora piuttosto bassi e che potrebbero rispecchiare i dubbi di gran parte dei genitori, anche quelli convintamente pro vax, circa la necessità di procedere alla vaccinazione di una fascia di popolazione che certamente è veicolo di infezione ma che, in caso di malattia, non fa registrare percentuali elevate di casi “gravi”.

Perplessità confermate da diverse ricerche scientifiche internazionali che evidenziano come sia più necessario e utile raggiungere un’elevata percentuale di adulti vaccinati.

Molti genitori temono di sottoporre i figli ad un rischio inutile rispetto a quelli di ammalarsi in modo grave e preferirebbero che si arrivasse ad un obbligo vaccinale per i maggiorenni.

Di fatto, a causa di una percentuale elevata di no vax, si fanno correre rischi ai bambini.

Anche per cercare di sciogliere i dubbi e per rendere comunque informati i genitori, questo pomeriggio, alle 17,30, per fornire tutti gli strumenti necessari per decidere in modo consapevole in merito alla vaccinazione dei bambini, verrà realizzata l’iniziativa “Vaccinazione anti Covid e bambini, dal Gaslini la parola ai medici” in cui gli esperti dell’Istituto Gaslini, i professionisti dell’Ordine dei medici e i pediatri di libera scelta risponderanno alle domande dei genitori: per garantire al più alto numero possibile di famiglie di poter ascoltare le risposte qualificate dei medici, l’evento verrà trasmesso in diretta da diversi media della nostra regione, dalle televisioni locali alle testate giornalistiche on line, anche attraverso i loro canali social, oltre che attraverso la pagina Facebook di Regione Liguria.