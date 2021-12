Anche il Natale 2021 vede l’iniziativa di solidarietà del Portierato Sociale di Piazza don Gallo che quest’anno ritorna con la raccolta delle “Scatole di Natale”.

Nata a Milano nel Natale del 2020 da un’idea di Marion Pizzato, l’iniziativa raccoglie dei “regali sospesi” che, una volta donati, saranno smistati dai volontari e destinati alle diverse realtà presenti sul territorio per poi arrivare alle persone bisognose.

<<Le “Scatole di Natale” a Genova sono alla seconda edizione. L’anno scorso abbiamo lanciato l’iniziativa nata nel territorio milanese e abbiamo avuto un riscontro enorme raccogliendo quasi 700 scatole in poco più di una settimana. Con questo evento ha aperto i battenti il Portierato Sociale di Piazza Don Gallo, situato nel centro storico, che in poco meno di un anno è diventato un punto di riferimento per gli abitanti del quartiere e della comunità.

Quest’anno la raccolta è iniziata il 3 dicembre per dare più tempo alle persone per preparare e consegnare le Scatole di Natale. Mancano ancora pochi giorni. Confidiamo di raggiungere e superare il numero di scatole raccolte l’anno scorso>>.

La raccolta delle Scatole di Natale avverrà presso:

Il Portierato Sociale di Piazza don Gallo, vico Untoria 19r:

• Sabato 18 dicembre 2021 dalle 15.00 alle 17.00