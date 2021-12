Genova – Continuano i controlli sui green pass a Genova .

Nella giornata di ieri, come fatto sapere dal Comune di Genova, le persone controllate dagli agenti della Locale sono state 1.630. Di queste solo 11 sono state multate perché trovate non in regola con la certificazione verde.

Multate due persone perché sprovviste di mascherine mentre 37 sono stati gli esercizi commerciali.

Di questi, solamente uno non è stato trovato in regola e, di conseguenza, multato.