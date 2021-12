Lavagna – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio divampato nella notte in un sottoscala di una palazzina di via Madonna del Camminello, a Lavagna.

Per cause ancora da accertare del materiale immagazzinato in un sottoscala ha preso fuoco sprigionando denso fumo nero che ha svegliato di soprassalto i residenti della palazzina.

L’allarme è scattato intorno alle 4,30 di notte e in breve sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno evacuato la palazzina per poi avviare le operazioni di spegnimento.

I vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari hanno operato per un paio di ore mentre il personale delle ambulanze del 118 si prendeva cura delle persone spaventate e infreddolite.

Spente le fiamme sono iniziate le operazioni di bonifica e di indagine per accertare le possibili cause del rogo e le eventuali responsabilità. Al momento non viene esclusa neppure la pista di un incendio doloso.