Genova – E’ stato fermato sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia mentre, con il suo mezzo pesante, trasportava dei tubi sporgenti e fuori sagoma senza il regolare permesso.

E’ accaduto la scorsa notte.

Una pattuglia della Polizia Stradale di Genova ha intercettato il mezzo, con targa slovena, carico di tubi di plastica di grandi dimensioni destinati al settore industriale elettromeccanico, partito dalla Spagna e diretto a Bolzano via Francia.

Il mezzo era privo dell’autorizzazione degli enti proprietari della strada per viaggiare in condizioni di eccezionalità.

Gli agenti lo hanno fermato e, verificata l’assenza dei documenti, hanno multato il conducente con una sanzione da 794 euro, sospendendogli inoltre la patente e la carta di circolazione con l’applicazione del fermo amministrativo del veicolo.

Il mezzo è stato scortato al primo posto utile in area di servizio Turchino Est in attesa del rilascio delle autorizzazioni dell’Ente proprietario della strada.

Analoghe sanzioni sono state contestate al proprietario del mezzo e al committente del trasporto.

I veicoli che viaggiano in situazioni di eccezionalità per superamento dei normali limiti di sagoma o peso, devono munirsi prima delle autorizzazioni che richiedono una serie di prescrizioni non solo perché un veicolo sovradimensionato può comportare seri pericoli per chi circola sulle strade, ma anche perché il peso eccessivo può comportare rischi per la sicurezza delle infrastrutture.