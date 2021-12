Il passaggio di correnti umide meridionali porta ancora nuvole e piovaschi sulla Liguria, specie nel settore di Levante.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 25 dicembre 2021

Al mattino cielo molto nuvoloso o coperto su tutta la regione. Rischio di piogge sparse, più intense tra Tigullio e Spezzino, più episodici e deboli i fenomeni a ponente.

Nel pomeriggio schiarite a ponente in estensione verso il centro, ancora piogge e rovesci a levante in attenuazione solo nella successiva notte.

Venti al mattino sud-occidentali ovunque con rinforzi a levante, rotazione a nord in tarda mattinata sul settore centro-occidentale.

Mare molto mosso, localmente agitato al largo.

Temperature: Pressoché stazionarie

Costa: min +9/12°C, max +12/15°C

Interno: min 0/+6°C, max +8/13°C

Domenica 26 dicembre 2021

Ancora rischio di pioggia per gran parte della giornata sul settore centro-orientale della regione.

Tempo più asciutto con schiarite a ponente.

Venti da deboli a moderati in prevalenza meridionali.

Mare molto mosso specie a levante e al largo.

Temperature pressoché stazionarie.

Tendenza per lunedì 27 dicembre 2021

Ancora piogge su gran parte della regione, specie sul settore centro-orientale.