Genova – Proseguono i controlli serrati sui Green pass.

Nella giornata di ieri le forze dell’ordine sono state impegnate in oltre 1400 che hanno portato alla sanzione di 16 persone per inosservanza delle disposizioni per il contrasto alla diffusione del Coronavirus.

Gli agenti della Polizia Locale hanno controllato 1451 persone trovandone 14 sprovviste di green pass e 2 senza la mascherina per la protezione delle vie aeree.

Per loro è scattata la multa.

Controllati anche 25 esercizi commerciali e tutti sono stati trovati in regola con la normativa.