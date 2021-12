Genova – Ha vissuto per quasi due mesi con il corpo senza vita della madre in casa e rassicurando le persone che chiedevano notizie della donna non vedendola più uscire.

Mistero a Sampierdarena dove le forze dell’ordine hanno scoperto il corpo mummificato di una donna nell’appartamento dove viveva con il figlio.

A far scattare l’allarme un amministratore di sostegno che seguiva la famiglia e che non riusciva più a mettersi in contatto con la donna e veniva rassicurato dal figlio che, di volta in volta, inventava scuse per non passare la madre al telefono.

Anche amici e conoscenti della donna hanno iniziato a sospettare quando, per settimane, non sono riusciti ad avere notizie della donna mentre il figlio li rassicurava dicendo che la madre era a fare la spesa o a messa o con amiche.

Ala fine le forze dell’ordine hanno bussato all’abitazione di Sampierdarena facendo la macabra scoperta.

Ora le indagini chiariranno il perché del comportamento del figlio e se la donna sia deceduta per morte naturale o se, invece, sia accaduto qualcosa nell’abitazione.

L’autopsia chiarirà le cause del decesso mentre il figlio verrà ascoltato per capire cosa è realmente accaduto e il perché del suo strano comportamento.