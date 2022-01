Genova – Aggrediti a pugni per strada, a Sampierdarena, e poi rapinati dei telefoni cellulari. Brutale aggressione, ieri notte, in via Cantore, ai danni di due ragazzi di origine sudamericana che passeggiavano tranquillamente per tornare a casa.

I due sono stati affrontati da sconosciuti che li hanno aggrediti e malmenati e infine costretti a consegnare i telefoni cellulari.

I malviventi sono poi fuggiti mentre i due ragazzi, doloranti, hanno chiesto aiuto a un passante chiedendogli di avvisare la polizia con una telefonata.

All’arrivo della volante, però, dei rapinatori non c’era più traccia e ai poliziotti non è rimasto che raccogliere la denuncia dei due giovani rapinati.

E’ l’ennesimo caso di micro-criminalità che dilaga nel quartiere di Sampierdarena dove da tempo i residenti chiedono maggiori controlli e maggiore presenza delle forze dell’ordine.

Personale che è sempre più spesso dirottato nel Centro Storico lasciando scoperti i quartieri del ponente e della Val Polcevera.