Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo si consolida ulteriormentee nei prossimi giorni si avrà presenza di nubi basse lungo la fascia costiera, sole e temperature ben oltre la media sui rilievi.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 31 dicembre 2021

Al mattino della nuvolosità bassa inizierà ad interessare le coste del ponente, cieli sereni o al più poco nuvolosi sul resto della regione.

Nel corso del pomeriggio nubi basse in progressiva estensione all’intera fascia costiera, cieli pressoché sereni altrove.

Venti in mattinata generalmente deboli di direzione variabile, dal pomeriggio si impostano dai quadranti meridionali con rinforzi fino a moderati sul Golfo.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature minime stazionarie; massime in lieve calo lungo la costa, stabili od in leggero aumento in quota.

Costa: min +8/11°C, max +13/16°C

Interno: min +2/12°C, max +12/19°C

Sabato 1 gennaio 2022

Giornata caratterizzata da nubi basse lungo l’intera fascia costiera, cieli prevalentemente sereni sul resto della regione.

Venti deboli dai quadranti meridionali.

Mare poco mosso.

Temperature massime in calo lungo la costa, stazionarie altrove.

Tendenza per domenica 2 gennaio 2022

Ancora nubi basse lungo la fascia costiera, nuvolosità sparsa alternata ad ampie schiarite nelle zone interne.

Ventilazione da debole a moderata da sud.

Mare poco mosso

Temperature stazionarie od in lieve calo