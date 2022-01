Inizio d’anno all’insegna del cielo nuvoloso o coperto in Liguria dove l’alta pressione garantisce tempo stabile ma con la presenza di densi strati di nubi basse lungo le coste e i rilievi più bassi retrostanti, più sole invece in montagna.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 1 gennaio 2022

Cieli grigi lungo la costa con occasionali deboli pioviggini. Da soleggiato a velato sui rilievi sopra i 1100-1200 metri e sui versanti padani occidentali ed orientali.

Venti deboli meridionali o assenti.

Mare quasi calmo.

Temperature in ulteriore lieve aumento sia le minime che le massime.

Costa: min +9/12°C, max +14/17°C

Interno: min +3/12°C, max +13/20°C

Domenica 2 gennaio 2022

Ancora nubi basse serrate lungo le coste, bel tempo o cielo velato sui rilievi sopra i 1200-1300 metri oltre ai versanti padani orientali.

Venti deboli dai quadranti meridionali.

Mari quasi calmo.

Temperature stazionarie.

Tendenza per lunedì 3 gennaio 2022

Occasionali pioviggini o deboli piogge sul settore centro-orientale, nuvoloso, ma asciutto a ponete.

Ventilazione in rinforzo da sud-est.