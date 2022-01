Genova – L’Assemblea legislativa della Liguria ha approvato l’ordine del giorno della Lega che impegna il presidente e la giunta regionale a promuovere la formula del “Museo Diffuso” in tutta la Liguria e, conseguentemente, a modificare la legge regionale n. 33 del 31 ottobre 2006 in materia di cultura, prevedendone il riconoscimento.

“Occorre valorizzare la moltitudine di beni che sono presenti nei Comuni liguri – spiega Alessio Piana, consigliere regionale della Lega – e, in tal senso, la formula del Museo Diffuso in altre regioni italiane ha dato buoni risultati. In sostanza, si intende una rete di istituzioni culturali, costituite da enti locali in forma singola e associata, associazioni, fondazioni o altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, che assicurano, all’interno di uno ambito territoriale definito e con la partecipazione attiva della popolazione, delle comunità locali, di istituzioni culturali, scientifiche e scolastiche, di enti e associazioni locali, le funzioni di cura, gestione, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico locale rappresentativi di un ambiente, dei modi di vita e delle loro trasformazioni”.