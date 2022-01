Correnti umide in arrivo da Sud porteranno ad un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo tra il pomeriggio e la mattinata di mercoledì ma il bel tempo ed il sole dovrebbero tornare per la Befana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 4 gennaio 2022

Ancora una giornata grigia con precipitazioni deboli ed intermittenti sul centro-levante nella prima parte della giornata. Dal pomeriggio fenomeni gradualmente più diffusi con possibilità anche per dei rovesci, specialmente sul Tigullio.

Venti dai quadranti meridionali moderati. Locali raffiche forti in serata.

Mari generalmente mosso. Aumento del moto ondoso dal pomeriggio fino ad avere mare molto mosso, localmente agitato al largo.

Temperature stazionarie o in lieve aumento nelle minime

Costa: min +9/12°C, max +12/15°

Interno: min +2/+11°C, max +11/14°C

Mercoledì 5 gennaio 2022

Ancora piogge diffuse fino a metà giornata sul centro-levante con possibilità anche per locali rovesci. Quota neve in calo dai 1800m della nottata fin verso i 1000m di metà giornata. Migliora da ponente verso levante dal pomeriggio.

Venti moderati o tesi da quadranti meridionali fino alla mattinata. Successiva rotazione dai quadranti settentrionali ed in rinforzo fino a forte.

Mare molto mosso sotto costa. Agitato al largo.

Temperature in calo a partire da metà giornata.

Tendenza per giovedì 6 gennaio 2022

Migliora con le ultime residue nubi sui versanti padani in mattinata.

Temperature in calo.