Senza la protezione del campo di alta pressione la parte fredda di una perturbazione fa il suo ingresso sul nord Italia portando deboli nevicate sui versanti padani. Sul resto della Liguria si registra un calo termico e vento forte.

Tempo più stabile venerdì e sabato con poche nubi ed ampi rasserenamenti.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 6 gennaio 2022

Al mattino deboli nevicate tra Val d’Aveto, alta Val di Vara ed alta Valle del Magra sopra i 600-700 metri, qualche debole pioggia sulle coste sottostanti, per il resto variabilità con schiarite e tempo asciutto.

Nel pomeriggio deciso miglioramento con cielo sereno sul centro-ponente ed ancora addensamenti a levante, ma senza più fenomeni.

Venti forti tra nord e nord-est, in calo nel pomeriggio.

Mare stirato sotto costa con residua onda lunga da sud-ovest, molto mosso al largo.

Temperature: In diminuzione

Costa: min +5/+10°C, max +11/+13°C

Interno: min -1/+5°C, max +6/+8°C

Venerdì 7 gennaio 2022

Bel tempo su tutta la regione. Passaggio di nubi medio-alte nel pomeriggio senza conseguenze.

Venti moderati da nord, in attenuazione fino a deboli nel pomeriggio.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature in calo le minime, in aumento le massime.

Tendenza per sabato 8 gennaio 2022

Un po’ di nubi sparse sulla regione senza fenomeni.

Temperature stazionarie.