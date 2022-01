Genova – E’ stata aperta un’indagine sulla terribile morte, avvenuta ieri di Valerio Parodi, 66 anni, residente a Ceranesi, travolto e ucciso da un Tir mentre percorreva il ponte di via Divisione Acqui a Bolzaneto.

Ancora tutta da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che ha causato il terzo decesso in pochi mesi nell’area metropolitana.

Il riconoscimento della vittima è avvenuto solo a tarda sera poiché la persona non aveva con sè i documenti.

Le indagini accerteranno l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità ma è polemica per l’elevato numero di incidenti che vede coinvolte persone in bicicletta che percorrono strade che, certamente, non sono idonee per il passaggio di mezzi pesanti e traffico veicolare molto intenso.

Da più parti si chiede che con lo sviluppo della rete delle piste ciclabili, corrisponda anche il divieto, per le bici, i monopattini e i veicoli cosiddetti “smart” di percorrere le strade non dotate di piste.