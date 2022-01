Genova – Un pullman che si incastra in viale Franchini a Nervi e la viabilità della zona che va in tilt tra le proteste dei residenti.

Nuovi problemi per il traffico e nuove proteste contro il nuovo piano del traffico di Nervi, nel levante genovese. Nel pomeriggio un grosso pullman turistico è rimasto bloccato in una delle curve della strada e ha provocato di conseguenza il blocco delle strade interessate dai nuovi provvedimenti anti traffico.

Dopo diversi tentativi con l’aiuto di altri automobilisti sono intervenute le forze dell’ordine e il mezzo si è liberato.

Restano le perplessità per un provvedimento che continua a causare disagi e proteste ma che sembra