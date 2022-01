Genova – Viaggiava tranquillamente con due familiari sulla sua auto, senza neppure la mascherina, nonostante fosse consapevole di essere positiva e obbligata per legge alla quarantena in casa. Una donna di 35 anni è finita nei guai dopo essere stata fermata dalla polizia per un normale controllo.

La donna, apparsa subito molto nervosa, è risultata positiva al Covid e sottoposta alla quarantena obbligatoria al proprio domicilio.

Quando gli agenti le hanno fatto notare che stava commettendo un illecito ha affermato di essere “contraria alla quarantena” e così è stata denunciata e costretta a tornare immediatamente a casa.

Rischia una pesante sanzione e l’accusa di “epidemia colposa”.