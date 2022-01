Genova – Continuano i controlli per il rispetto delle disposizioni in vigore per contrastare la diffusione del Coronavirus.

Nella giornata di ieri le quotidiane attività della Polizia Locale hanno fatto segnare un record di sanzioni, ben 40, per un totale di oltre 1600 controlli.

1579 le persone controllate, di queste 6 non hanno esibito il Green pass mentre 31 sono state trovate senza mascherina a coprire naso e bocca.

Ancora, gli agenti hanno controllato 35 attività commerciali sanzionandone 3 per il mancato rispetto delle norme in vigore.

Controllati anche i mercati nella zona del Ponente e della Valpolcevera. Sui 51 controlli complessivi effettuati nelle zone del mercato non è stata riscontrata nessuna irregolarità.