Genova – La Liguria è la prima regione d’Italia nell’impiego della pillola anti Coronavirus.

L’annuncio arriva direttamente dall’assessore alla Sanità e presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Il governatore, tramite un post su Facebook, ha fatto sapere che la nostra regione, già apripista nell’utilizzo degli anticorpi monoclonali, è prima per l’uso della pillola anti Covid.

“Nell’ultima settimana – scrive Toti – la nostra è stata la regione che più ha prescritto il Molnupiravir (154 trattamenti), davanti a Lazio (148) e Piemonte (144). Grazie al professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino, al suo team e a tutta la nostra sanità per l’impegno ininterrotto in questi mesi di pandemia, non solo per portare avanti la campagna vaccinale ma ogni tipo di terapia che ci aiuti a sconfiggere il virus”.