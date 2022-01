Dal primo marzo cambiano anche in Liguria i colori del Triage dei Pronto Soccorso degli ospedali. La nuova tabella indica la gravita del malato che arriva nel reparto e la tempistica con la quale medici e infermieri tratteranno il caso.

La Liguria ha recepito le linee guida nazionali, definendo le nuove modalità per la gestione del triage nei pronto soccorso: dal 1° marzo la novità più visibile al cittadino sarà il cambio dei colori dei codici d’accesso. Vengono introdotti due colori, l'”azzurro” e l'”arancione” in sostituzione del codice giallo.

Queste le quattro fasi del Triage:

1️⃣ Valutazione immediata: rapida osservazione generale della persona a pochi minuti dall’accesso al pronto soccorso per individuare i pazienti che necessitano di intervento immediato

2️⃣ Valutazione soggettiva e oggettiva: anamnesi e analisi dei segni clinici di compromissione, dei parametri vitali e della documentazione clinica disponibile

3️⃣ Decisione del triage: viene assegnato il codice di priorità in base considerando anche il rischio evolutivo dei bisogni assistenziali e dell’impegno di risorse

4️⃣ Rivalutazione: conferma o modifica del codice assegnato del paziente in attesa

I CODICI D’ACCESSO DEL PRONTO SOCCORSO

🔴 ROSSO: emergenza. Interruzione o compromissione di una o più funzioni vitali. Accesso immediato

🟠 ARANCIONE: urgenza. Rischio di compromissione delle funzioni vitali. Condizione con rischio evolutivo o dolore severo. Accesso entro 15 minuti

🔵 AZZURRO: urgenza differibile. Condizione stabile senza apparente rischio evolutivo che solitamente richiede prestazioni complesse. Accesso entro 60 minuti

🟢 VERDE: urgenza minore. Condizione stabile senza rischio evolutivo che solitamente richiede prestazioni diagnostico terapeutiche semplici mono specialistiche. Accesso entro 120 minuti

⚪ BIANCO: non urgenza. Problema non urgente o di minima rilevanza clinica. Accesso entro 240 minuti

Al termine del triage e dell’iter di visite, accertamenti e terapie, viene assegnato un codice di uscita che indica il livello di gravità del paziente: critico, acuto, urgente differibile, urgenza minore e non urgente

Per ulteriori informazioni: https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp…