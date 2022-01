Genova – E’ stato fermato mentre era alla guida di un’auto pur essendo senza patente e ha poi tentato di corrompere gli agenti.

Per questo un 31enne è stato denunciato dagli agenti della Polizia di Stato per istigazione alla corruzione, false attestazioni a Pubblico Ufficiale e guida senza patente.

E’ accaduto ieri a Prà.

Gli agenti, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno fermato un’auto con quattro persone a bordo.

L’auto è risultata senza assicurazione e senza carta di circolazione.

Il 31enne alla guida del mezzo, senza patente perché mai conseguita, era anche senza documenti e senza mascherina. Sceso dall’auto, ha dato agli agenti generalità false e ha cercato di corromperli promettendo loro soldi e favori se non gli avessero fatto il controllo e sequestrato la macchina.

Quando gli è stato chiesto di salire sulla volante per andare in Questura, il 31enne ha iniziato a inveire contro gli operatori cercando di accampare scuse per non andare in auto.

Una volta in ufficio ha simulato anche di non riuscire a muoversi perché a suo dire era stato trascinato fuori dalla macchina, ma subito dopo si è alzato negando ogni dolore.

Anche in Questura l’uomo ha tentato di corrompere gli agenti promettendo soldi in cambio di una cancellazione di sanzioni.

Per lui, oltre alla denuncia, sono state combinate multe per trasgressioni al codice della Strada e per inosservanza delle disposizioni anti Covid.