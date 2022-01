L’alta pressione resta stabile ma deboli correnti meridionali al suolo stanno interessando la Liguria portando passaggi nuvolosi che non dovrebbero essere accompagnati da precipitazioni.

Ecco, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 26 gennaio 2022

Fin dalle prime ore del mattino la Liguria sarà essenzialmente divisa in due: il settore occidentale (dal Savonese occidentale all’Imperiese) avrà cieli per lo più sereni mentre più ad est avremo cielo per lo più nuvoloso per la presenza di nubi basse.

Nel corso del pomeriggio, mentre a Ponente la situazione resterà invariata, sul centro-levante avremo qualche occhiata di sole in più, in un contesto comunque sostanzialmente ancora nuvoloso.

Venti deboli provenienti dai quadranti meridionali, marino più sostenuto nell’entroterra savonese e genovese.

Mare prevalentemente poco mosso.

Temperature minime in aumento sulla fascia costiera, soprattutto quella del centro-levante, massime stazionarie

Costa: min +6/10°C, max 11/14°C

Interno: min +0/+6°C, max +7/10°C

Giovedì 27 gennaio 2022

Condizioni stazionarie: persistenza di annuvolamenti costieri soprattutto sul centro-levante

Venti deboli dai quadranti meridionali

Mare generalmente poco mosso

Temperature stazionarie

Tendenza per venerdì 28 gennaio 2022

Cielo inizialmente in prevalenza nuvoloso sul centro-levante, maggior soleggiamento a ponente.

Nel corso del pomeriggio ampie schiarite un po’ ovunque