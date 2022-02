Genova – Una verifica di maggioranza per “mettere alla prova” la solidità della coalizione messa in discussione dalla Lega e l’impegno a non candidarsi alle elezioni politiche del 2023 per entrare nel Parlamento a Roma. E’ l’annuncio fatto ieri, in conferenza stampa, dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in risposta agli attacchi di Lega e Fratelli d’Italia che lo criticano per l’atteggiamento tenuto a Roma durante le elezioni per il Presidente della Repubblica.

Alle accuse di non aver lavorato per un presidente scelto direttamente dal centro destra, Toti ha risposto che la coalizione si sarebbe fermata a 404 voti e che, contrariamente ad altre forze politiche, considera positivo il risultato ottenuto a Roma con la rielezione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la conservazione di un Governo stabile e forte.

La verifica di maggioranza si terrà quasi certamente già nella giornata di oggi e accerterà la tenuta della coalizione di centro destra che è saldamente alla guida della Liguria da diversi anni e che ha visto crescere i voti dal 37 al 55%.

La Lega potrebbe però tornare a chiedere che il presidente della Regione lasci la delega alla Sanità e magari proprio ad un esponente del Carroccio.

Ipotesi che Toti ha lasciato “aperta”.