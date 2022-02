Albenga (Savona) – Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato questa mattina sulla spiaggia di Albenga, a poca distanza dalla piscina comunale.

A trovare il cadavere, poco prima delle 8.00, sono stati alcuni pescatori che hanno dato immediatamente l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i soccorsi sanitari che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Secondo le prime informazioni, sembra che la vittima sia un uomo tra i 60 e i 70 anni; al momento non sono state chiarite le cause della morte ma non si esclude che si possa essere trattato di un gesto volontario.

Saranno le forze dell’ordine nelle prossime ore a ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo.