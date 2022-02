Genova – Il candidato sindaco del centro sinistra non è ancora stato nominato ufficialmente e già scoppia il “caso” del trasferimento dei depositi chimici a Ponte Etiopia.

Per Sinistra Italiana una questione addirittura “dirimente” e che necessita di un chiarimento ufficiale da parte del candidato “in pectore” Ariel Dello Strologo.

“Finora – scrive Andrea Foti, coordinatore di Sinistra Italiana a Genova – abbiamo preferito rimanere in silenzio per rispetto di Ariel Dello Strologo e del suo lavoro di verifica con i soggetti che compongono il tavolo progressista di cui siamo parte attiva.

Tuttavia oggi registriamo sui media che la questione depositi chimici a Ponte Somalia potrebbe essere ancora in discussione”.

“Sgombriamo subito il campo – precisa Foti – per noi di Sinistra Italiana i depositi chimici non devono mai più stare in prossimità delle aree urbane, quindi né a Multedo né a Sampierdarena e l’unica soluzione possibile è una corretta “opzione zero” ossia la chiusura dei depositi di Multedo e la completa e integrale ricollocazione dei lavoratori in altre realtà produttive attraverso l’utilizzo degli strumenti legislativi. Abbiamo posto la questione in modo preciso nel corso dell’incontro avuto con Ariel Dello Strologo, ricevendo peraltro assicurazioni quanto meno sul no dei depositi a Ponte Somalia. Per noi, ribadiamo, questa resta una questione dirimente su cui il potenziale candidato dovrebbe prendere una posizione netta e precisa da subito”.