Genova – Si è svegliato nel cuore della notte, con la casa invasa da fumo e con un incendio nel salotto ed ha aperto la finestra mettendosi ad urlare.

Così si è salvato la vita un giovane residente in via Orsini, nell’elegante quartiere di Albaro, La scorsa notte, alle ore 3 circa, i Vigili del Fuoco di Genova sono intervenuti in Via Orsini per l’incendio sviluppatosi nel salotto di una abitazione.

Alla finestra al quarto piano un giovane che chiedeva aiuto e, congiuntamente, difficoltà di ingresso per i Vigili del fuoco a causa della presenza di una porta blindata.

Intuendo lo sviluppo dell’incendio da parte della squadra, il giovane veniva guidato nel raggiungere la porta di ingresso, mettersi in salvo e consentire una rapida estinzione delle fiamme da parte dei Vigili del Fuoco.