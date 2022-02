Genova – Le nuove luci a led che dovrebbero illuminare via Bertuccioni e piazza Guicciardini sono troppo “basse” e gli attraversamenti pedonali e la fermata dell’autobus restano praticamente al buio.

I lavori per la sostituzione della nuova illuminazione pubblica sono appena stati ultimati e già piovono proteste, a Marassi, per la qualità e intensità della luce.

La protesta si è scatenata sui social ma c’è già chi organizza raccolte di firme e lettere di proteste indirizzate al Comune che dovrebbe ben conoscere il problema visto che proteste analoghe arrivano praticamente da ogni zona della città dove sono già stati portati a termine i lavori.

C’è chi invoca il risparmio energetico e chi parla di “errore” nella scelta di lampade di potenza inadeguata ma, di certo, il numero di proteste e segnalazioni è tale da lasciare pochi dubbi sulla veridicità del disagio.

In particolare c’è chi lamenta che le lampade sono “male orientate” e illuminano la strada ma non i marciapiedi e chi invece segnala che gli attraversamenti pedonali sono troppo poco illuminati come le fermate dei bus.

Nei prossimi giorni sono possibili interventi di rettifica sull’orientamento delle lampade ma appare difficile la possibilità che le fonti di luce possano aumentare di numero o di intensità.

Se le cose non miglioreranno, il “caso” di Marassi si aggiungerà a quello di molte altre zone della città. Con buona pace di chi pensava che esternalizzare l’appalto avrebbe risolto tutti i problemi.