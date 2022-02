Genova – L’epidemia da Coronavirus sembra rallentare anche in Liguria.

Nonostante gli oltre 1.600 nuovi casi di contagio riscontrati nella nostra regione nelle ultime 24 ore, calano i ricoveri in ospedale e scende anche il numero delle vittime.

Come evidenzia il consueto bollettino della Regione, i nuovi casi di contagio sono stati 1.637, riscontrati a fronte di 15.515 tamponi processati, di cui 3.523 molecolari e 11.992 rapidi.

Calano i ricoveri in ospedale, 38 in meno, per un totale di pazienti assistiti nei nosocomi di 624.

Di questi, 29 si trovano in Terapia Intensiva. Il dato dei ricoveri in intensiva conferma l’efficacia dei vaccini nel combattere i casi di infezione grave e il decesso considerando che dei 29 ricoverati, 21 sono non vaccinati e 8 vaccinati ma con un quadro clinico più complesso.

Sale ancora, purtroppo, il conto delle vittime. Nel corso delle ultime 24 ore sono stati 4 i decessi registrati per un totale di 4.998 morti da inizio pandemia.

Di seguito il dettaglio dei nuovi casi suddiviso per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 217

SAVONA (Asl 2): 317

GENOVA (Asl 3): 678

CHIAVARI E TIGULLIO (Asl 4): 201

LA SPEZIA (Asl 5): 222

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2

0212 bollettino covid