Genova – Ennesimo stop della Funicolare Zecca – Righi per “motivi tecnici”. L’avviso circola con la messaggistica del servizio GenovAlert diffuso su Telegram.

Intorno alle 8 è partito il primo messaggio con lo stop per problemi tecnici della Funicolare e poi, 11 minuti dopo, il nuovo messaggio che conferma lo stop temporaneo per manutenzione e l’avio del servizio sostitutivo.